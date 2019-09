Erőszak

Autóból csúzlizták le a bicikliző nőt

A solti nő személyesen tett bejelentést a helyi rendőrőrsön az őt nem sokkal korábban ért atrocitás miatt. 2019.09.18 16:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy solti nő 2019. szeptember 16-án személyesen tett bejelentést a helyi rendőrőrsön az őt nem sokkal korábban ért atrocitás miatt - tájékoztatta a ma.hu-t a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.



A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett 16 óra 50 perc körül Solton, a Kecskeméti úton haladt kerékpárjával. A bicikliúton szabályosan közlekedő nőt egy ismeretlen személy egy autóból csúzlival kétszer is meglőtte. A tettes ezzel veszélyeztette a közúti közlekedés más résztvevőjének testi épségét. A kerékpárosnak a történtek hatására hirtelen meg is kellett állnia, és csak a szerencsén múlt, hogy ezt a manővert biztonságosan tudta végrehajtani.



A Solti Rendőrőrs munkatársai az ismeretlen férfit néhány órán belül beazonosították, és hajnalban – nem sokkal éjfél után – gyanúsítottként ki is hallgatták közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 18 éves kiskunhalasi gyanúsított jelenleg szabadlábon védekezhet.