Felelőtlenség

A tűző napon parkoló autóban hagyta kisgyermekét egy nő Sopronban

Az izzadó kisfiút egy férfi vette észre, aki szólt a közelben lévő rendőröknek, majd a mentők is megérkeztek. 2019.09.15 18:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tűző napon parkoló autóban hagyta 2 év körüli gyermekét egy anya Sopronban. Az izzadó kisfiút egy férfi vette észre, aki szólt a közelben lévő rendőröknek, majd a mentők is megérkeztek. Nem sokkal később az anya is visszatért az autóhoz, így kivették a rémült gyereket - számolt be az RTL Híradó.



Az eset egy bevásárlóközpont parkolójában történt, ahol egyébként éppen a rendőrség gyerekeknek szóló baleset-megelőzési programja zajlott.