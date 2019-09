Bűnügy

Nyolcéves kisfiúval fajtalankodott egy idős férfi Kötegyánban

Fajtalankodott egy nyolcéves fiúval egy idős férfi Kötegyánban, valamint alkohollal is kínálta - tudta meg a Beol.hu.



A rendőrségen elmondták a portálnak, hogy nyomoznak, a gyanúsítottat pedig kihallgatták az ügyben.



Az ügyészségen ismertették, miszerint kezdeményezték egy 69 éves kötegyáni férfi letartóztatását: 12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntette, valamint 4 rendbeli züllött életmód folytatására rábírásával elkövetett kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt.



A bíróság szeptember 4-én egy hónapra el is rendelte a kényszerintézkedést.