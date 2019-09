Baleset

Tehervonat gázolt Zuglóban, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

hirdetés

A rendőrség vizsgálja egy csütörtöki vasúti gázolás körülményeit. A kórház arról tájékoztatott, hogy a zuglói megállóban elgázolt fiatal nő válságos állapotban van.



A MÁV pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: csütörtökön 13.38-kor Zugló megállóhelyen a tehervonat elütött egy fiatal nőt. A balesettel kapcsolatban rendőrségi vizsgálat van folyamatban.



A vasúttársaság kiemelte, hogy a baleset az állomáson folyó peronfelújítás kordonnal elkerített munkaterületén kívül, a már elkészült, az utasforgalom számára átadott részen következett be. A munkák miatt azon a szakaszon 80 kilométer/órás sebesség helyett csak 40 kilométer/órával mehetnek a vonatok. Az eddigi vizsgálatok szerint a tehervonat betartotta a korlátozást - emelték ki.



A peronon a baleset időpontjában néhány utas várakozott csupán, a hangosbemondón a vonat érkezése előtt három-öt perccel többször elhangzott, hogy a megállóhelyen hamarosan vonat halad át - tették hozzá.



Flóris István, Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet főigazgató-helyettese közleményében azt írta: csütörtökön 14 óra 40 perckor vittek be a mentők egy fiatal nőt súlyos, életveszélyes koponya-, mellkas-, hasüregi és végtagsérülésekkel a traumatológiai intézetbe. Állapotát átmenetileg sikerült stabilizálni, csütörtökön életmentő műtéti beavatkozásokat végeztek el rajta. A sérültet az intenzív osztályon kezelik, állapota továbbra is válságos - közölte.