Baleset

Buszbaleset a fővárosban - négy rohamkocsi a helyszínen

hirdetés

Egyelőre pontos információkat nem tudni, de szemtanúk arról számoltak be, hogy egy autó és egy busz karambolozott vasárnap este Csepelen, az Iskola térnél. A helyszínen 4 mentő is jelen van, illetve a tűzoltóság is kivonult.