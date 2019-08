Migráció

Több tucat migránst fogtak Macedóniánál magyar rendőri segítséggel

A Zsaruellátó a Facebook-oldalán tett közzé olyan felvételeket, amelyek az Észak-macedón Köztársaság határánál készültek. Több mint 30 fiatal, férfi illegális bevándorlót fogtak el magyar rendőri segítséggel.

Két autóban több tucat migránst tartóztatott fel a szlovén rendőrség

Két autóban 38 migránst tartóztatott fel a szlovén rendőrség, az embercsempészeket őrizetbe vették - közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.



A délkelet-szlovéniai Kocevjében hétfőn letartóztattak egy román állampolgárt, akinek kisteherautójában 31 pakisztáni bevándorlót találtak, akik illegálisan lépték át a határt. Néhány órával később egy másik autóban, a délnyugat-szlovéniai Cerknica településen egy litván állampolgárt vettek őrizetbe, az ő gépkocsijában hét afganisztáni állampolgárt találtak, akik szintén illegálisan érkeztek Szlovéniába. A migránsok nem folyamodtak menekültstátuszért, ezért visszatoloncolják őket abba az országba, ahonnét jöttek.



Az elmúlt időszakban a szlovén-horvát határon megszaporodott az illegális határátlépések száma.



Júliusban 1740 illegális bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok. A szlovén rendőrség szerint a 2015-ös migránsáradat óta egy hónap alatt nem próbált ennyi menedékkérő átjutni a délszláv ország területére. Tavaly júliusban 1100 illegális határátlépést regisztrált a rendőrség.



Az idei év első hét hónapjában 7415 illegális határátlépést jegyeztek fel, míg a tavalyi év azonos időszakában 4759 menedékkérő próbált szabályellenesen átkelni szlovén területre.



A határsértések a boszniai-horvát határon is mindennaposak.



A hétvégén egy német rendszámú kisteherautó hajtott bele Horvátországban a Kulpa folyóba, Slatina Pokupska településnél, 11 migránst szállított, közülük egy nő életét vesztette a balesetben. A sofőr az aknamezőn keresztül menekült el a helyszínről, a rendőrség nem bukkant a nyomára. A hatóságok meg akarták állítani a gépjárművet, de a sofőr gázt adott, és fékezés nélkül a folyóba hajtott.



A Görögországból Macedónián, Szerbián és Magyarországon át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Mára Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Az illegális határátlépőket a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkeztek.

Csaknem félszáz migráns egy kisteherautóban

Negyvenöt migránst találtak egy kisteherautóban az észak-macedón határőrök a szerb határ közelében múlt hét csütörtökön - közölte a macedón rendőrség.



A hatóságok a kisteherautó észak-macedón sofőrjét letartóztatták, míg a pakisztáni, afgán és szíriai illegális bevándorlókat a gyevgyelijai befogadóközpontba szállították, ahonnan Görögországba küldik őket vissza.



A rendőrség szerint a migránsok Görögországból érkeztek a délszláv államba embercsempészek segítségével, és Szerbián keresztül akartak továbbmenni Nyugat-Európába.



Az idei esztendő első felében több mint tízezer illegális bevándorlót fogtak el Észak-Macedóniában. A migránsválság 2015-ben tetőzött, amikor a becslések szerint több mint egymillió illegális bevándorló haladt át az országon. A migránsútvonalon fekvő országok azóta szigorítottak határvédelmükön, a Közel-Keletről és Afrikából érkezők azonban továbbra is igyekeznek bejutni az Európai Unió országaiba.

Összevont határellenőrzést vezetett be Szerbia és Észak-Macedónia

Összevont határellenőrzést és vámvizsgálatot vezetett be Szerbia és Észak-Macedónia hétfőn, a Presevo-Tabanovce határátkelőnél ezentúl nem lesz külön szerb és külön észak-macedón útlevélvizsgálat, az utazóknak csak egy ellenőrzésen kell átesniük.



A hétfőn életbe léptetett új rendszer szerint a Szerbiából Észak-Macedóniába, illetve az ellenkező irányba utazóknak csak egyszer kell megállniuk, hogy átnézzék az útleveleiket és vámvizsgálaton essenek át, a szerb és az észak-macedón határőrök és a vámosok ugyanis közös ellenőrző ponton állomásoznak ezentúl.



Az egyszerűsített ellenőrzés felgyorsíthatja a személy- és az áruforgalmat is, a várakozási idő a felére csökkenhet - hangsúlyozta a helyszínen a rendszer átadásakor Ana Brnabic szerb miniszterelnök. Zoran Zaev észak-macedón kormányfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szerbiát és Észak-Macedóniát összekötő autópályán fekvő átkelőn az idei évben a várakozások szerint mintegy 260 ezer teherautó halad majd át, ami a tavalyinál 30 százalékkal nagyobb forgalmat jelent. Emellett a személyi forgalom is folyamatosan növekszik.



A két miniszterelnök rámutatott, hogy a térségben egyedülálló kezdeményezésről van szó, amely példaként szolgálhat a szomszédos országok számára. Az összevont határellenőrzés a jószomszédi viszony és bizalom bizonyítéka - hangzott el a határátkelőnél hétfőn.