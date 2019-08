Gyilkosság

Még a kutyájukat is legyilkolta a családtagjait megölő budai apa

Harci kutyáját, Killert sem kímélte, szeretteivel együtt az ebet is megölte S. Levente - írja a Blikk.



A férfi múlt héten egy vita hevében rántott kést és szúrta halálra 31 éves élettársát és 4 éves gyermekét. A nőt a nyakán érte a penge, a gyermeket a mellkasán.



A szomszédok elmondása szerint korábban is jártak rendőrök a családnál, miként tűzoltók és mentők is. Utóbbiakat az apa csak rendőri felszólításra volt hajlandó beengedni a lakásba.



A Blikk által megkérdezett kutyakiképző szerint a család kutyája képes lehetett volna arra, hogy megmentse az áldozatokat a mészárlástól.



A kutyákról általánosan elmondható, hogy nem támadnak mindaddig, amíg támadás nem éri őket. Azok a helyzetek viszont lehetnek kivételek, amikor egy olyan családtagra rontanak rá, akivel az eb az ideje nagy részét tölti. Jelen esetben a kisfiút akár sajátjaként védelmezte volna, ha nem oltják ki az életét – mondta a kutyakiképző, aki szerint a kutyával végezhetett először a családfő.