Rendőrség

Tízen haltak meg a közutakon a hosszú hétvégén

Tízen haltak meg a hosszú hétvégén az ország közútjain - írta a rendőrség a honlapján szerdán.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának közleménye szerint péntektől kedd éjfélig 247 olyan baleset történt, amely sérüléssel végződött. A halálos baleseteken túl 76 olyan is volt, amelyben súlyosabban is megsérültek.



A hosszú hétvégén a rendőrök 762 embert fogtak el, közülük 104-et az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 540 embert bűncselekmény elkövetésén értek tetten. 95 embert ittas vezetés gyanúja miatt állítottak elő.



Kitértek arra is, hogy augusztus 16-án 0 óra és augusztus 20-án 24 óra között a rendőrök és a katonák 63 jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, állítottak elő és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. 27 embert megakadályoztak az ország területére történő belépésben a magyar-szerb határon. Magyarország területén 11 határsértőt fogtak el. Egy ember ellen embercsempészés,9 ellen közokirat-hamisítás miatt indult büntetőeljárás - közölte az ORFK.