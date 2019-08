Bántalmazás

Trágárul alázott és felpofozott egy kislányt egy másik gyerek Vas megyében

hirdetés

Egy 13 éves Vas megyei tinilány több pofont is kiosztott egy kortársának, miközben trágár szavakkal alázta. Mindezt azért tette, mert a másik lány beszólt a haveri társaságának - írja a Bors.



Az esetről készült felvételen az látszik, hogy egy belső udvaron egy tinilány nekiesik az egy fejjel alacsonyabb társának. Eközben két óriási pofont is kioszt neki, mialatt káromkodva üvölt: "Játsszuk le! Ki vagy te itt, b*****g?!"



A lap elérte a lányok egyik is­merősét, aki mindent tud a történtek hátteréről. Elmondása szerint azért robbant ki a balhé, mivel a bántalmazott lány szidalmazta a másik fiatal baráti társaságát, aki emiatt elégtételt vett. Az illető úgy tudja, hogy a pofozkodó lánnyal amúgy is komoly gondok vannak, rendszeresen balhézik, és már az iskolája vezetősége is torkig van vele.



Az eset sajnos nem egyedi. Két tinédzser lányról márciusban került elő egy videó, amin többször megütnek és megaláznak egy 16 éves lányt Nádudvaron. Később az egyikük feltett egy videót a közösségi oldalára, amiben bocsánatot kért, de aztán újabb felvétel került elő, amin az egyikük egy hajléktalanra támadt rá. A két lány beismerő vallomást tett a rendőrségen.