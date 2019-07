Bűnügy

Korábban fenyegető leveleket írt a nemrég szabadult olaszliszkai lincselő

2019.07.19 16:39

Kiváló magatartása miatt feltételesen szabadult ifjabb H. Dezső, a 2006-os olaszliszkai ügy elsőrendű vádlottja, akit 2009-ben ítéltek 17 év szabadságvesztésre emberölés és rongálás bűntette miatt. A férfi hétfőn hajnalban hagyta el a Szegedi Fegyház és Börtönt.



Az áldozat, Szögi Lajos családját képviselő ügyvéd a Borsnak most azt mondta, a lincselő korábban több halálos fenyegetést is írt. Helmeczy László szerint elő­zetes letartóztatásakor találtak néhány kézzel írt levelet, amit akkor szabaduló zárkatársával akart kicsempésztetni. Azokat fenyegette meg, akikről úgy vélte, a kihallgatásnál terhelő vallomást tehetnek rá, vagy a családtagjaira. Azt üzente, szabadulása után leszámol velük.



Sosem felejtem el, tele volt helyesírási hibákkal. Úgy fogalmazott: a „hódon”, azaz a Holdon vegyen házat, aki velük szembe mer menni - mondta el a lapnak Helmeczy.



Az ügyvéd szerint ifjabb H. Dezső volt a legkegyetlenebb lincselő, aki csak fiatal kora miatt úszhatta meg az életfogytiglant. Szerinte egyébként a különös kegyetlenséggel elkövetett bűncse­lekménynél el kellene törölni a kedvezménnyel szabadulás le­hetőségét.



A lap úgy tudja, a lincselő nem is akar, nem is mer visszaköltözni Olaszliszkára.



A kedvezmények miatt korábban kiszabadult férfi a következő négy évben pártfogó felügyelete alatt áll. Ő kíséri figyelemmel a visszailleszkedését, ha ezalatt büntetőeljárás indul ellene, azonnal visszaviszik a börtönbe, s letöltetik vele a hátralévő éveket, amihez hozzájön az újabb büntetés, amiből már nem jöhet ki kedvezménnyel - közölte Halász Tamás független jogi szakértő.

