Állati

Vége a Somogy megyei kenguru-eltűnésnek

Sikeresen előkerült az a kenguru, ami pár napja kóborolt el a Somogy megyei Igal környékéről, értesült a Kaposvár Most. Az állat tulajdonosa osztotta meg, hogy szombat hajnalban szóltak neki, hogy egy környékbeli ingatlannál látták flangálni az állatot, és nem sokkal később két rendőr segítségével sikerült is becserkészni. Senki nem sérült meg, a kenguru is sértetlen, most viszont pár nap házi őrizet vár rá. A tulajdonos nagyon hálás egyébként a rendőröknek, szerinte az ő segítségük nélkül valószínűleg az lett volna a történet vége, hogy egy vadász lelövi az állatot.