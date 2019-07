Bűnügy

Botrány a Soundon: rejtett kamerával kukkoltak egy balatoni apartmanházban

hirdetés

A Balaton Sound első napja után akart felfrissülni az a két 20 év körüli lány, akik fürdés közben vették észre, hogy a zuhanyzófülkében két, kis lyukba szerelt kamera követi minden mozdulatukat. Először megpróbálták betömködni a lyukakat, de miután a papírfecnik újra és újra kiestek, inkább kihívták a rendőröket - írja az Index.



A police.hu-n megjelent közlemény szerint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. július 4-én egy hölgy bejelentést tett arról, hogy egy balatonboglári apartmanház egyik kibérelt lakásának fürdőszoba falában kamerát talált barátnőjével.



A helyszínre kiérkező rendőrök a ház szervizfolyosóján elfogtak egy 51 éves férfit, akit előállítottak a Fonyódi Rendőrkapitányságra tiltott adatszerzés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt és gyanúsítottként hallgatták ki.



A nyomozók a házkutatás alkalmával több helyen rejtett kameráknak kialakított üregeket találtak, számítástechnikai eszközöket, adathordozókat és mobiltelefonokat foglaltak le.

Az Index információi szerint a lányok először megpróbálták betömködni a lyukakat, de miután a papírfecnik újra és újra kiestek, inkább kihívták a rendőröket. Az apartmanház napok óta telt házzal futott, a mai botrány után azonban mindenki kiköltözött. A medencés, 15 férőhelyes apartmanház hirdetése egyébként még most is megtalálható az egyik legnagyobb hazai szálláskereső oldalon.



„A zuhanyzókban csak szellőzőnyílások vannak kialakítva" – mondta a kukkolóbotrányba keveredett férfi felesége az Index kérdésére.



Azt is hozzátette, hogy a két lány a nyaralók szerint zavart volt. Annyira, hogy éjszaka ki is zárták egymást az apartmanból. Őket egyébként a rendőrök délelőtt bevitték a rendőrségre. Akárcsak a párját.