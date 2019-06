Bűnügy

Elvonási tünetekkel küzdött, megölte saját húgát a biatorbágyi férfi

A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte annak a 21 éves férfinak a letartóztatását, aki hétfőn Biatorbágyon megölte a húgát és édesanyját is bántalmazta - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön az MTI-t.



A bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki a letartóztatás helyéül, mivel a drogfogyasztó fiatalembernek elvonási tünetei vannak - tartalmazza a közlemény.



Emlékeztetnek arra, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítja a férfit.



Felidézik, hogy a gyanúsított édesanyjával és testvérével élt együtt biatorbágyi otthonukban. Évek óta kábító hatású anyagokat fogyasztott és a családjával is agresszívan viselkedett.



Június 17-én reggel a férfi és a húga együtt voltak otthon. A férfi elvonási tünetektől szenvedett és összeveszett a testvérével. A 18 éves lányt először addig fojtogatta, amíg az elvesztette az eszméletét, majd a fürdőszobába vonszolta és egy késsel nyakon szúrta. A sértett a szúrás következtében kialakult vérzéses sokk miatt az életét vesztette.



A férfi a kora délután hazatérő édesanyját nem akarta beengedni a házba, ezért az asszony egy ismerőse segítségével feszítette be a bejárati ajtót, majd a szobában felfedezte a lány holttestét.



Ekkor a férfi az anyját kezdte el fojtogatni, továbbá egy kézi súlyzót felkapva fejbe akarta vágni a nőt.



Ezt az asszony ismerőse akadályozta meg; a kezében pajszerrel rákiáltott a gyanúsítottra, aki megijedt és elszaladt - ismertették az eset körülményeit.



A törvényszék a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés mértékére, a szökés, elrejtőzés veszélyére, valamint a bűncselekmény jellegére és az elkövetés körülményeire, továbbá az elkövető kábítószer fogyasztó életvitelére tekintettel rendelte el a letartóztatást - olvasható a közleményben.