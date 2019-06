OMSZ

Egyszerre öt súlyos balesethez riasztották a Győr-Moson-Sopron megyei mentőket

hirdetés

Pereszteg és Fertőszentmiklós között több személygépkocsi ütközött, ezért azonnal több egységet riasztott a helyszínre a Győri Mentésirányítás ma délelőtt.



Az egységek még úton voltak, amikor egy másik balesetről érkezett bejelentés az M1-es autópályáról. Ide szintén több mentő indult, miközben Győrújbarát és Tényő közé is indítottak egységeket, ahol egy személygépkocsi borult árokba.



A három, egymástól független baleset felszámolása még zajlott, mikor két kamion ütközött szintén az M1-es autópályán, egy másik szakaszon. Rutinos mentésirányítónk több mentőegységet riasztott erre a helyszínre is, amikor egy ötödik balesethez is segítséget kért egy soproni telefonáló. Ott egy motoros és egy autó ütközött.



Bár ritka, hogy ennyi baleset történik egyszerre a megyében, a győri mentésirányító szakemberek példamutatóan kezelték a helyzetet. Az 5 balesetben összesen 7 fő sérült, akiket stabil állapotban szállítottak kórházba - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.