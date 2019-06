Erőszak

Vádemelés az agyonvert badacsonyi borász ügyében

A Veszprém Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a 2018 szeptemberében, Badacsonyban történt, és a sértett halálával végződő bántalmazás két elkövetőjével szemben, írja közleményében az ügyészség.



A vádirat leírása szerint két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, munkájuk miatt Ábrahámhegyen elszállásolt férfi, a 34 éves V. János és a 29 éves S. Norbert egy születésnapi ünneplést követően úgy döntött, hogy tovább folytatja a szórakozást, ezért 2018. szeptember 8-án, éjfél után autóval Badacsonyba mentek. Az autót az egyik ittas vádlott vezette.



A vádlottak a járművel Badacsony központjába mentek, ahol szabálytalanul hajtottak be az egyik parkolóba. A később meghalt férfi három ismerősével éppen a parkolóban gyalogolt, és míg társai kitértek a gépkocsi elől, ő az autóval szemben megállt, amely így nem tudott továbbhaladni. A vádlottak ekkor kiszálltak a járműből, és a sértettet, aki maga is ittas volt, többször ököllel arcon ütötték. A férfi nem védekezett, csupán azt kérdezte támadóitól, hogy „Üthettek, de mire jó ez, mit tettem?”



A két támadó ezután abbahagyták a verést, a fiatal borász pedig elindult az ismerősei után. De az egyik támadó még rákiabált, amiből újabb szóváltás lett, és folytatták a bántalmazást. A borász társaságában lévő nő a támadókat nyugtatva próbálta megakadályozni a további verekedést, a bántalmazott férfinek pedig szólt, hogy üljön be az autójukba, aki azonban csak eltávolodott, és az út túlsó oldalára ment. A támadói pedig utánamentek, rátámadtak, arcon, fejen ütötték, majd a már földön fekvő férfit többször megrúgták, aki meghalt.



A vádirat úgy fogalmaz, "halálának bekövetkezéséhez a természetes eredetű megbetegedései mellett a bántalmazással összefüggésben kialakult stresszhelyzet is hozzájárult".



A támadók, miután megjelentek emberek körülöttük, az eszméletlen, életjeleket nem mutató férfit otthagyták, az autójukhoz futottak, hogy elmeneküljenek, ám a helyszínre érkezők próbálták őket visszatartani, amelyből dulakodás lett, az autó vezetője egy gázpisztolyt is elővett, de azzal meghibásodása miatt lövést leadni nem tudott. A vádlott ekkor kitolatott a parkolóból, majd a gépkocsival az út melletti árokba csapódva állt meg.



Az ügyészség a vádiratban az elkövetőkkel szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.