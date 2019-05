Erőszak

A bolondját járatja az elmeorvosokkal a soroksári futónő gyilkosa

Hét hónappal az elfogása után elkészült a soroksári kocogó nő megölésével gyanúsított férfi elmeorvosi vizsgálata. Ezen múlik a büntetése is, mivel a szakértői vélemény alapvetően befolyásolja az ügy végkimenetelét. Amennyiben azt állapítják meg, hogy a bűncselekmény elkövetésekor R. Szilveszter (41) kóros elmeállapotban szenvedett, akkor nem büntethető, és a bíróság csak kényszergyógykezelést rendelhet el vele szemben.



A Blikk információi szerint a pesterzsébeti férfit kétszer is megvizsgálta a szakértő, egy hosszú beszélgetésen kívül több tesztet is ki kellett töltenie. Úgy tudják, utóbbinál R. Szilveszter nem volt igazán együttműködő, a legtöbb ábrához, amiket fel kellett volna ismernie, annyit írt, hogy egy paca, amit lát. Mintha a bolondját járatta volna az orvosokkal, nem igazán foglalkoztatta a dolog. R. Szilveszter a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdésekre nem hajlandó válaszolni.



Mint ismeretes, Kardosné Gyurik Krisztinát rendkívüli kegyetlenséggel végezte ki támadója. Az elkövető utáni hajsza öt évig tartott, a nyomozók hiába próbáltak meg mindent, ennyi ideig nem akadtak a tettes nyomára. Áttörés az ügyben tavaly szeptemberben történt, a laboratóriumi vizsgálatok egyezést mutattak a helyszínen rögzített anyagmaradványok és az akkor már öt éve börtönben ülő R. Szilveszter DNS-mintája között. A férfi nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Mint mondta, a kérdéses időpontban a Vizisport utcában volt, de ő senkit nem bántott, sőt, megvédett egy nőt, akit a párja éppen bántalmazott. Nem sokkal később betörés közben Siófokon elkapták, és visszaesőként többévnyi börtönbüntetésre ítélte a bíróság.



A lap szerint R. Szilveszter – ahogy a szabad életben – a börtönben sem beszél igazán senkivel. Kint is remeteként élt, egyetlen kapcsolattartója sincs, aki látogatná a rácsok mögött. Televíziót nem néz, az idejét olvasással üti el. Falja a krimiket, más téma nem igazán érdekli.



„Védencem elmeállapotát az orvos szakértő normálisnak minősítette, miközben megállapította, hogy többféle személyiségzavarban is érintett lehet. Számomra kétségeket vet fel az elkészült vélemény, ezért a bíróságon indítványozni fogom egy újabb vizsgálat elvégzését” – közölte a Blikk megkeresésére dr. Lichy József ügyvéd.