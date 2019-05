Érdekes eset

Meglépett a faddi rokkantnyugdíjas a tévedésből neki utalt 80 millió forinttal

80 ezer forintot akartak küldeni neki, de az ezerszeresét kapta meg tévedésből egy faddi nő. A pénzt kivette számlájáról és meg sem állt Németországig. A Bors cikke szerint egy cég már hosszú évek óta havi kártérítést fizetett H. Terézia számlájára, 2016 októberében azonban a szokásos 267 euró helyett a cég titkára véletlenül az összeg ezerszeresét, azaz több mint 80 millió forintot utalt át Terikének. Az asszonynak több sem kellett: rohant a bankba, három nap alatt három részletben kivette a teljes összeget, alaposan bevásárolt, ugyanis később egy bőröndnyi készpénzt és két X6-os BMW-t is találtak nála. A német zsaruk Passauban ütöttek rajta, Terike pedig most bíróság előtt felel a pár hétnyi jólétért.



Nem ismeri el, hogy sikkasztott, bár feltűnt neki, hogy abban az ominózus hónapban „kicsit” nagyobb összeget kapott a cégtől. Mindössze jóhiszeműen, abban a tudatban vette fel a pénzt, hogy a kft. az elmúlt tíz évben elmaradt járandóságát fizette ki. Nagyon megörült, de elismerte, nem számolt utána, hogy mennyire pontos az összeg.



A cég szerint azonban ők többször is figyelmeztették az asszonyt a hibára, felszólítást küldtek neki, sőt magánnyomozót is küldtek rá. A rendőrök végül rengeteg pénzt, két BMW-t is lefoglaltak az asszonytól, akit be is zártak, a rokkantnyugdíjas végül tavalyelőtt, májusban szabadult.



Azonban több tízmillió még mindig hiányzik az összegből. A nő hajlandó megtéríteni a kárt, de nem képes rá – jelentette ki a vádlottak padján. Az asszony nem fogadta el az előkészítő tárgyalásán rámért 2 évet, így a per júliusban folytatódik.