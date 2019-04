Saját magát buktatta le a mobiltraffipaxos rendőr

Kínos

Egy Pest megyei rendőrjárőr álcázott Audi A3-sal mérte a sebességet a főváros környékén. A traffipaxos autóval menet közben is lehet mérni, hogy a civil rendőrautó mellett mennyivel haladnak el az autósok - írja a 24.hu.



A járőr bemért egy sofőrt, aki 90-nel haladt el egy 30-as sebességkorlátozásra figyelmeztető tábla mellett, meg is büntette négy pontra és 60 ezer forintra.



A megbüntetett sofőr később bement a rendőrségre, és kikérte az eljárás dokumentumait, benne a traffipaxos videófelvétellel.



Ebből kiderült, hogy az álcázott Audi, ami mérés közben nem használt megkülönböztető jelzést, jóval gyorsabban ment, mint az általa megbüntetett sofőr. A rendőr ugyanis elérte a 97 kilométer per órát is ugyanazon a szakaszon.



A megbüntetett autós feljelentést tett a rendőr ellen, az eljárás folyamatban van.



"Bár olyan ügyben, amelyben bírósági eljárás van folyamatban, nincs hatáskörünk nyilatkozni, azt fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a jelöletlen rendőrségi gépkocsikkal is be kell tartani minden közlekedési szabályt. Amennyiben azonban a jogsértő járművezető megállításához, forgalomból kiemeléséhez a nem rendőri jelleggel ellátott járműnek a megengedett legnagyobb sebességet át kell lépnie, abban az esetben megkülönböztető jelzés (amivel ezek a gépkocsik is rendelkeznek) használata kötelező" - reagált péntek este a hírre az ORFK.



A címlapfotó illusztráció: MTI/Sóki Tamás.