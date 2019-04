Erőszak

Egy hét alatt háromszor razziáztak a Fészekben

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Hat embert előállítottak kábítószer-birtoklás gyanúja miatt egy fővárosi szórakozóhelyről - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken internetes oldalán. Szombaton és vasárnap hasonló akcióban már 47 embert előállítottak ugyanerről a helyről.



Az V. kerületi, Kossuth Lajos utcai szórakozóhelyre péntek reggel mentek be a rendőrök és 19 emberrel szemben intézkedtek, közülük hatot kábítószer-birtoklás gyanúja miatt elő is állítottak.



A rendőrök a szórakozóhelyen több embernél is kábítószergyanús anyagot találtak, ezeket lefoglalták. Az előállított személyekkel szemben, akiknél a kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, eljárást indítottak - tették hozzá.



A belvárosi szórakozóhelyen a rendőrök a múlt hétvégén is razziáztak; a kétnapos akcióban 47 emberrel szemben indult eljárás kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. A rendőrség nem közölte a szórakozóhely nevét.

