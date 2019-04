ORFK

A rendőrség a forgalmat segíti húsvétkor

Nagyon sokan indulnak útnak húsvétkor, ezért a rendőrök főleg a forgalmat, a torlódások "kiküszöbölését" segítik majd az ünnepi időszakban - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Gál Kristóf közölte: ahogy az elmúlt években, úgy az idén sem lesz célzott "ittasságellenőrző" akció, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne majd találkozni az alkoholfogyasztást mérő, ittas sofőrökkel szemben intézkedő rendőrökkel.



A nemrég megtartott Speedmarathon elnevezésű akcióról is kérdezték a szóvivőt, aki elmondta: a gyorshajtás a balesetek 31 százalékát okozza, a képzeletbeli dobogó első helyéről nem is lehet azt letaszítani. Kiemelte, hogy a sebességmérő akció helyszíneit a lakosság javaslatai alapján jelölték ki.



A Speedmarathon idején több mint másfél millió járművet ellenőriztek 1305 helyszínen, és 5686 vezetőt értek gyorshajtáson, vagyis minden 300. sofőr lépte túl a sebességhatárt. Mivel a múlt évben minden 100. nem tartotta be ezeket a szabályokat, "elég jól átment az üzenet" - fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy aznap senki nem halt meg a közutakon.