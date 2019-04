Halálos kutyatámadás

Legjobb barátnője kutyái tépték szét az idős asszonyt Újszászon

Mint arról a ma.hu is beszámolt, halálos kimenetelű kutyatámadás történt csütörtökön kora délután Újszászon.



A Blikk most friss részleteket közölt az esetről. Mint kiderült, az áldozat egy hetvenéves nő, akit a legjobb barátnője kertjében támadott meg három harci kutya. Azóta mindhárom állatot elaltatták. (A törvényi szabályozás szerint két hétre karanténba szokták helyezni az emberre támadó kutyát, hogy megnézzék, nem fertőzött-e veszettséggel. Aztán a hatósági állatorvos dönt a sorsáról. Ha azonban a gazda kéri az állat elaltatását, akkor ezt azonnal megtehetik.)



A kutyatulajdonos nő szerint a tragikus napon már várta, hogy megérkezzen hozzá a barátnője, ám míg korábban mindig megkocogtatta az ablakot vagy bekiabált, ezúttal csendben jött be a kapun.



"Én és a lányom csak akkor vettük észre, hogy nálunk van, amikor a lányom kiment a házból, és meglátta a földön fekvő Máriát. Ráordított a kutyákra, akik a test mellett ültek, hogy tűnjenek el. Addigra én is kiértem, borzalmas látvány fogadott. Szinte egyetlen ép porcikája sem maradt, letépték a fejbőrét, a haját, a karjairól és a lábáról a bőrt. Annyit tudott mondani, hogy nagyon fázik, aztán elveszítette az eszméletét” - idézte a lap az újszászi nőt, aki szerint a kutyák korábban sosem támadtak emberre, szófogadóak voltak, és még azt is eltűrték, hogy a másfél éves unokája a hátukon lovagoljon.



A támadás után mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de már nem tudták megmenti az áldozat életét.



A címlapfotó illusztráció.

