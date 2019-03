Szörnyű

Rajzszögeket ragasztottak egy fővárosi bölcsőde összes kismotorjára

A Lepke-lak Családi Napközi vezetője kedden figyelt fel arra, hogy valami stimmel, amikor rajzszöget találtak egy kétéves kisfiú nadrágjába beleakadva, miután a gyerek az egyik kismotoron ült. A kisfiú nem sérült meg, mert a pelenka felfogta a szúrást – számolt be az esetről az RTL Híradó.



Amikor megnézték a többi játékot, látták, hogy valaki tűvel felfelé, rajzszögeket ragasztott a triciklik és a kismotorok ülésére, a labdákat pedig nemcsak kiszúrták, hanem szét is vagdosták.



A bölcsőde vezetője rendőrt hívott, és mint mondta, tudja, ki lehet a tettes. Már korábban is volt problémájuk néhány szomszédos lakóval, hiszen az általuk is használt udvaron hét társasház osztozik. A vezető szerint a gyerekzsivaj zavar néhány szomszédot.