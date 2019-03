Légi

Lézerrel akartak megzavarni egy Ferihegyen landoló gépet - videó

A lézerfénytől a pilóta akár több másodpercre is elveszítheti a látását, de rosszabb esetben maradandó látáskárosodást is szenvedhet. 2019.03.27 16:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Lézerfénnyel próbálták megzavarni a Eurowings Stuttgart – Budapest járatának pilótáit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megközelítése során március 26-án este. A pilóták jelentették az esetet a HungaroControlnak. Az Airportal fedélzetén tartózkodó olvasója videót is készített az esetről.



Az Airportalnak nyilatkozó pilóta a videót látva megerősítette, hogy lézeres támadásról van szó. Ugyanakkor hozzátette, hogy az elkövető a videó tanúsága szerint nem találta el pontosan gépet, mert az sokkal erőteljesebb, és zavaróbb fényhatást keltett volna.



A portál szerint a lézeres támadások legtöbbször a repülés legkritikusabb szakaszában, fel- és leszálláskor érik a gépeket. A lézerfénytől a pilóta akár több másodpercre is elveszítheti a látását, de rosszabb esetben maradandó látáskárosodást is szenvedhet.



A Eurowings-járat személyzete jelentette az esetet a HungaroControl-nak, a közzétett hangfelvétel szerint az is behatárolták, hogy Inárcs térségéből érkezhetett a támadás. A HungaroControl most is, ahogy minden más esetben értesítette a hatóságokat. A pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, és akár három év börtön is járhat érte.



Legutóbb vasárnap történt hasonló eset Békéscsabán, amikor egy tanulópilóta szemébe világítottak bele lézerrel repülés közben. Akkor a rendőrök hamar elfogták a gyanúsítottat.