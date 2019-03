Bűnügy

Nem lett volna szabad kiengedni - megszólalt a szekszárdi gyerekgyilkos nevelője

Az elkövető - akiről egész hamar kiderül, hogy a sértett rokona volt - korábban a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyét is megjárta. Az Atv.hu most a tizenéves gyilkos volt nevelőjét is megszólaltatta, aki elmondta: a fiú magába zárkózó volt, aki gyakorlatilag egy "hároméves gyerek agyával rendelkezik”.



Nagy-Bozsoky Lajos - aki a javítóintézet speciális csoportját vezette, és Dániellel is itt ismerkedett meg - azzal folytatta, hogy a tinédzsert még 2016-ban helyezték át hozzájuk a budapesti Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből (IMEI). Már ekkor több mint egy tucat különböző gyógyszert szedett.



A nevelő szerint - aki nemrég hagyta ott a javítóintézetet - magának való volt a fiú, és nem nagyon tudott beilleszkedni a többiek közé.



Dániel 2016-ban került be, és három évig kellett volna az intézetben tartózkodnia. Csakhogy ezt nem töltötte ki, és egy éve szabadon engedték. A nevelő azt mondta: ha valakit javítóintézeti nevelésre "ítélnek” és jól viselkedik, akkor elengedhetik a bent töltött idő valamennyi részét, amit egyfajta jutalomként lehet felfogni. Ehhez persze a nevelői csoport véleményezése szükséges és egy meghallgatás. A tinédzser esetében viszont nem kellett volna elengedni - folytatta - merthogy korábban is jelezték a vezetőség felé a problémákat, de sajnos nem történt semmi az elmondása szerint, mint ahogyan őket sem hozták döntéshelyzetbe.



Nagy-Bozsoky Lajos azt mondta: rendszerszintű problémák vannak. A nevelési csoportok véleménye kevésbé számít, általában a vezetés dönti el, hogy egy fiatalt kiengednek-e vagy sem. Szavai szerint "általában a továbbgörgetés taktikája folyik, tehát a problémás gyerekek tovább görgetése, hiszen addig sem az intézetnek van vele problémája."



Nagy-Bozsoky azt is mondta: több, az említett fiatalemberhez hasonló kaliberű, tőlük szabadult fiatal járkál most is az utcákon. Szerinte bármennyire is furcsán hangozhat, a javítóintézet arra való, hogy ezektől a fiataloktól megmentse a társadalmat.