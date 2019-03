Prágában fogták el

A magyar hatóságok kezdeményezik a szerbiai magyar bérgyilkos kiadatását Csehországnál

A 38 éves férfit Magyarországon egy tavaly szeptemberi, a XV. kerületben elkövetett gyilkossággal gyanúsítják. 2019.03.02 19:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar hatóságok kezdeményezik a kiadatását annak a Prágában őrizetbe vett szerbiai magyar bérgyilkosnak, aki ellen három ország is elfogatóparancsot adott ki - erről a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatott szombaton a police.hu-n.



A nap folyamán több szerbiai sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy elfogták azt a csantavéri születésű D. Csabát, akit több bérgyilkossággal is gyanúsítanak; Hollandiában, Budapesten, legutóbb pedig Belgrádban gyilkolt. A szerb rendőrség közleménye szerint Szerbia kérni fogja a gyanúsított kiadatását.



A police.hu oldalon olvasható közlemény szerint a 38 éves férfit Magyarországon egy tavaly szeptemberi, a XV. kerületben elkövetett gyilkossággal gyanúsítják. Ellene európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki a magyar igazságügyi szervek.



A tájékoztatás szerint a férfit a magyar rendőrség, az ügyészség, valamint az Europol és az Eurojust együttműködésének eredményeként a cseh rendőrség péntek éjszaka egy prágai szállodában fogta el. A magyar nyomozó hatóságok felvették a kapcsolatot a cseh társszervekkel, kezdeményezik a kiadatását - írják a közleményben.

