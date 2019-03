Bűnügy

Prágában fogták el a rettegett szerbiai magyar bérgyilkost

A cseh rendőrség őrizetbe vette péntek este Prágában Dér Csabát, a rettegett szerbiai magyar bérgyilkost - számoltak be róla szerb lapok.



A 39 éves csantavéri férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben.



Dér Csabát a szerb, a magyar és a holland rendőrség is kereste, mert a Vajdaságban született magyar nem csak Belgrádban ölt meg egy embert (egy bűnszervezet vezetőjének a sógorát), de gyilkolt Hollandiában és Magyarországon is. Nálunk tavaly szeptemberben a Szilas-pataknál lőtt agyon egy V. László nevű vállalkozót.



A férfinek akár több, megoldatlan ügyhöz is lehet köze Szerbiában, ahol korábban már 13 évet ült gyilkosság miatt, miután 2004-ben egy étteremben végzett Branislav Jelačić bűnözővel.



2017 februárjában szabadult, ám annak az évnek az őszén újra elfogták Szarajevóban, mert a boszniai fővárosban újra ölni készült. Ismét börtönbe került egy időre, de a tavaly szeptemberi, XV. kerületi gyilkosság idején már szabadon volt.

