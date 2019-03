Szörnyű

Árván maradt beteg nő maradványait találták meg Szolnokon

Egy 38 éves nő szörnyű állapotban lévő maradványait találták meg a rendőrök Szolnokon. A skizofrén nőt még októberben hagyhatták magára.



A 24.hu úgy tudja, október közepén napokon keresztül lehetett hallani a nő sikongatását, ezért az egyik szomszédja rászólt, és felhívta a családsegítőket. Ők azt mondták, hogy tudnak az esetről, a nőnek meghaltak a szülei, és intézkednek az elhelyezésről.



Pár nappal később aztán nagy lett a csend, ezért a szomszéd ismét a családsegítőhöz fordult.



"Napok óta nem hallottuk a lány hangját, ezért újra felhívtuk a családsegítőket. Azt mondták, hogy intézkednek. De aztán a feleségem mondta, hogy csak ki kellene hívni a rendőröket is. Kijöttek, de senki nem nyitott nekik ajtót. Nem törtek be a lakásba, mert úgy voltak vele, hogy biztos kórházba vitték a lányt. Néhány nappal ezelőtt szólt az egyik szomszéd, hogy folyik a házból a víz. Beszóltunk a vízműveknek, aztán a családsegítőknek is megint" - mondta el a lapnak.



A házhoz kiérkező rendőröket meglehetősen brutális látvány fogadta. A borzalmas állapotban lévő női maradvány mellett találtak egy élő és egy halott kutyát is. Egy szomszéd elmondása szerint az egyik rendőr több évtizedes páylafutása alatt nem látott ilyen szörnyű dolgot.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az esetet. A rendőrség az érintett személyiségi jogaira, valamint kegyeleti okokból több tájékoztatást nem adott.



A lap megkereste a családsegítőket, ám Hegyi Anita, a Humán Szolgáltató Központ helyi vezetője a rendőrségi nyomozás lezárásáig nem kíván nyilatkozni.