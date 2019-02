Összezuhant

Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

hirdetés

Öngyilkosságot kísérelt meg a börtönben Pásztor Anna zaklatója. Az őröknek sikerült közbeavatkozniuk, a férfit kórházba vitték - tudta meg a Blikk. Nem sokkal a cikk megjelenése után a BVOP közleményt adott ki, melyben - a férfi nevének mellőzésével - azt írták, a letartóztatott a kórházban elhunyt.



A dunaszerdahelyi P. J. ügyében egy hete súlyosbították a vádat, a bíró szerint az ügy már nem csak zaklatás, hanem emberölés előkészületének is minősülhet. A lap szerint a férfi ezután láthatóan magába zuhant.



"A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet egyik objektumában az elhelyezésére szolgáló zárkájában kísérelt meg öngyilkosságot egy 40 éves letartóztatott férfi 2019. február 27-én az éjszakai órákban.



Az ellenőrzéseknek köszönhetően a börtönőrök azonnal észlelték a férfi cselekményét, a zárkába siettek, majd megkezdték a fogvatartott ellátását, az életmentést, és a kiérkező mentőkkel közösen stabilizálták az állapotát. Ennek is köszönhető, hogy a férfit a mentő az egyik budapesti kórházba tudta szállítani.



A gondos, szakszerű kórházi ellátás ellenére sajnos a fogvatartott 2019. február 28-án, a reggeli órákban a kórházban életét vesztette. A rendőrség a helyszíni szemle során az idegenkezűséget kizárta" - közölte a BVOP a lappal.



Mint ismeretes, P. J. összesen 196 oldalnyi levelet küldött az énekesnőnek, és azzal fenyegette meg őt, hogy egymás után öli meg a családja és a zenekara tagjait. Végül tavaly augusztusban egy késsel a cipőjében próbált meg az Anna & the Barbies énekesnőjének közelébe férkőzni a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén, a biztonságiak fotója alapján emelték ki a tömegből, majd átadták a rendőrségnek.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!

Kapcsolódó írások: Emberölés előkészületével is megvádolhatják az énekesnőt zaklató férfit