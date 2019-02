Bűnügy

Brutálisan összevertek több embert a Kertész utcában

Brutálisan megvert két, valószínűleg alkohol és kábítószer hatása alatt álló férfi több embert a budapesti Kertész utcában múlt csütörtökön - írja az Index. A megtámadottak között nők és turisták is vannak.



A férfiak előbb erőszakoskodtak a Vittula kocsma vendégeivel, majd a segítségükre siető közel harminc ember közül többeket olyan súlyosan bántalmaztak, hogy az egyik szemtanú szerint egy nőnek kirúgták több fogát is. Egy másik szemtanú szerint gyakorlatilag csak arra vártak, hogy valami miatt balhézhassanak.



A portál szerint a két támadó a kocsma melletti házból érkezett, és a rendőrség kiérkezése előtt oda is mentek vissza. A rendőrök ennek ellenére nem csináltak semmit, a szemtanúk szerint nem is akartak foglalkozni az üggyel, a tanúkat ki sem akarták hallgatni.



A rendőrség annyit közölt, hogy egy sértettről tudnak, és garázdaság vétsége miatt folytatnak eljárást, ám gyanúsítottat még nem hallgattak ki.