Szökés Budapesten

Nem tüntetik ki a szökött rabbal verekedő civilt

Hétfőn kitüntetést kapott tizenkét rendőr a pénteken megszökött fogoly elfogásáért. A fegyveres rab elfogásában kiemelkedő és szakszerű teljesítményt nyújtó rendőröket Budapesten jutalmazták.



A rendőrség által kiadott videón ugyanakkor az is jól látszik, hogy a fogoly feltartóztatásában komoly szerepe volt egy civil autósnak is.

Amikor a kezében pisztolyt tartó rab át akart szállni a férfi Mercedesébe, a sofőr közelharcba bocsátkozott vele, le is gyűrte, azért a rab kénytelen volt gyalog folytatni a menekülést. A rendőrök ezután tudták több lövéssel megállítani.



Az Index megkérdezte a rendőrséget, hogy a vakmerő autós részesül-e valamilyen elsimerésben. A válasz rövid volt és lényegretörő: nem. A portál ebből arra következtetett, hogy nem szeretnének senkit sem arra buzdítani, hogy szembeszálljon egy fegyveressel.