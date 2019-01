Hihetetlen megmenekülés

Jómódú ingatlanos vetette magát a jéghideg Dunába

hirdetés

Megállt autójával az Árpád híd közepén, kiszállt a kocsiból, majd a Dunába ugrott egy férfi. A helyszínre érkeztek a mentők és a rendőrség is, ám a férfit nem kellett menteni, ugyanis magától partra úszott. Végül kórházba szállították.



Mint kiderült, a 48 éves férfi egy jómódú ingatlanos, feltehetően öngyilkos akart lenni, ám az ugrás után feltámadt benne az életösztön.



Sajtóinformációk szerint a férfi Budapest egyik elit negyedében él, teljesen egyedül. Egy társasház legfelső emeletének több mint 100 négyzetméteres lakásában lakik évtizedek óta. Zárkózott, magányos életet él, szomszédjai csak alkalmi partnereit szokták látni. Ingatlanközvetítőként dolgozik, a profilján több I. kerületi, kiadó luxuslakás is szerepel.



Minden valószínűség szerint kis testfelületet érintve, talppal vagy fejjel érkezhetett az alig 2 fokos vízbe. Szerencséje volt, hogy nem kapott szívrohamot. Feltehetően a sodrásiránnyal úszott, így csak néhány percet tölthetett a vízben.



Feltehetően a KRESZ szabályainak megsértéséért fogják megbírságolni, hídon ugyanis tilos megállni. A bírság akár 150 ezer forint is lehet.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!