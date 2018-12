Drog

Járőrkocsijából árulta a drogot egy szatmárnémeti rendőr

Felfüggesztést és házi őrizetet rendeltek el egy szatmárnémeti rendőr esetében, aki, hogy kiegészítse fizetését, drogot árult a környéken, sok esetben fiatalkorúaknak. Christian Pastor a szatmári rendőrség bűnügyi nyomozói osztályának munkatársa, aki ellen öt bűntársával együtt emeltek vádat. A bűntársak között egy ismert szatmárnémeti festőnő is ott van, aki a megyei múzeum munkatársa – írta a Főtérre hivatkozva a hvg.hu.



A rendőr még tavaly januárban kezdte teríteni az anyagot, ügyfelei egymástól kapták a tippeket. Volt, hogy az egyik szatmárnémeti parkolóban megbeszélt találkára szolgálati autójával ment el, onnan árulta a drogot.



A nyomozati anyagból kiderült, hogy a rendőr – saját állítása szerint – saját kertjében is termesztett vadkendert, de másoktól is szerzett be anyagot, hogy kiszolgálhassa ügyfeleit. A csoport egyik tagja egy házat is kibérelt, ahol partikat szerveztek, és a meghívottakat itt kínálgatták a „lacival” és a „gyurival” – ezeket a „kódneveket” használták a fűre.



Az üzlet rövid ideig futott, a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) ügyészei ugyanis tavaly júniusban lecsaptak a társaság tagjaira. A banda tagjai közül egyedül Pastort helyezték előzetes letartóztatásba, ezt az idei vádemelés után változtatták házi őrizetre.