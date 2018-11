Gyilkos

Évekkel ezelőtt már megölt egy 11 éves kislányt a szombathelyi trafikrabló

Irgalmat nem ismerve lőtte arcon gázfegyverrel egy férfi egy szombathelyi dohánybolt alkalmazottját, egy kétgyermekes családanyát. Ám mint kiderült: a férfi lelkét ennél egy sokkal súlyosabb bűn is terheli.



A TEK szerdán fogta el végül a férfit, aki november 20-án kirabolt egy szombathelyi dohányboltot - írta a borsonline.hu. A 112Press információi szerint a rabló huszonévesen, sorkatonaként megölt egy 11 éves kislányt, K. Anitát. A portál azt írja, a kislány 1988. május 5-én osztálykirándulásról tért haza, édesanyjának tükrös mézeskalácsszívet vett ajándékba és izgatottan várta, mit szól majd az ajándékhoz. Mivel lekéste az esti, Máhomfa-Lenti felé tartó buszt, így egyedül, gyalog indult haza. Nem messze az otthonától egy motorkerékpáros, eltávozáson lévő sorkatona érte utol a kislányt.



Berángatta egy bokros területre, megfojtotta, majd hatalmas súlyával ránehezedett, 20 különböző sérülést, töréseket találtak a kislány testén. A férfi a holttestet lemeztelenítette, majd egy patakba dobta. A most 51 éves férfi akkor elismerte a bűnösségét. A bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint kifosztás bűntettében találta bűnösnek. Akkor kötél általi halálra ítélték, azt viszont megúszta. Nem sokkal később ugyanis eltörölték Magyarországon a halálbüntetést, így a férfi életfogytiglant kapott. Ez viszont a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy 20 évet töltött el a szegedi Csillagban, majd 2008-ban szabadult.



A 112Press úgy tudja, a férfi azóta az ország több megyéjében is megfordult. Szombathelyen már egy éve lakott, M. László álnéven, de mellette időnként Aladárként, Ákosként vagy éppen Ádámként mutatkozott be. Egy szombathelyi munkásszállásra körülbelül egy hónapja költözött be. A trafikrablás után K. A. több olyan személynél is jelentkezett, akiknek tartozott.



Szerdán délelőtt K. A. kávéra várta egy ismerősét, nem sejtette, hogy tőrbe csalták, így amikor kopogtak az ajtón, gyanútlanul nyitotta azt ki. Nem kellett egyetlen másodperc sem, a terrorelhárítók már le is teperték.