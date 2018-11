Bűnügy

Letartóztatták a nevelt fiait halálra késelő ózdi férfit

A gyanú szerint a férfi hétfő éjjel többször megszúrta késsel 18 éves és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát pedig életveszélyesen megsebesítette. A két fiú a helyszínen meghalt. 2018.11.29 16:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Letartóztatta a Miskolci Járásbíróság csütörtökön azt a 31 éves ózdi férfit, aki a gyanú szerint megölte nevelt gyerekeit, az élettársát súlyosan megsebesítette, majd maga ellen fordult - közölte a Miskolci Törvényszék szóvivője az MTI-vel.



Horváth Dóra emlékeztetett: a gyanú szerint a férfi hétfő éjjel többször megszúrta késsel 18 éves és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát pedig életveszélyesen megsebesítette. A két fiú a helyszínen meghalt.



A férfit a rendőrség elfogta, ellene emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, de a mentők őt is kórházba vitték, mivel saját magát is megsebesítette; jelenleg kórházban van, ott hallgatta ki a bíróság - tette hozzá a szóvivő.



Kiemelte, nagyon súlyos bűncselekményről van szó, bűnösség megállapítása esetén akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.



A bíróság szerint a kiszabható büntetés mértékét figyelembe véve nem zárható ki, hogy a gyanúsított megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől. Tartani lehet attól is, hogy a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével, valamint a bizonyítékok megsemmisítésével veszélyeztetné a nyomozást, és szabadlábon hagyása esetén újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el. A bíróság ezért indokoltnak találta a férfi letartóztatását - közölte Horváth Dóra.



A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.



A címlapfotón a helyszínelés: police.hu.