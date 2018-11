Rendőrség

Újabb ellenőrzés a bulinegyedben: több körözött embert is elfogtak - videó

Több körözött embert fogtak el és többek ellen indítottak eljárást a hatóságok az újabb, az úgynevezett bulinegyedben tartott ellenőrzések nyomán. 2018.11.27 12:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint a BRFK a Készenléti Rendőrséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Budapesti Közlekedési Központtal, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársaival együttműködve ismét komplex ellenőrzést tartott Budapesten, az úgynevezett bulinegyedben november 23-án és 24-én.



Az erzsébetvárosi, terézvárosi, és belvárosi szórakozóhelyeken és azok vonzáskörzetében szúrópróbaszerűen megtartott ellenőrzések során a rendőrök összesen 12 embert állítottak elő kábítószer-fogyasztás és -birtoklás gyanúja miatt.



Három olyan embert is elfogtak, akiknek körözését súlyos testi sértés vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt rendelték el. A rendőrök összesen hét esetben tettek szabálysértési feljelentést. A társhatóságokkal közösen 102 taxist is ellenőriztek, akik közül kilenc sofőrrel szemben eljárást kezdeményeztek.



A BRFK a következő időszakban is folytatja az ellenőrzéseket a bulinegyedben, illetve azok közvetlen környezetében.