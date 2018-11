Rendőrség

'Utalj, vagy baleset éri a családodat' - 30 milliót követelt a zsaroló

A budapesti nyomozók befejezték annak a nőnek az ügyét, aki 30 millió forintot követelt a sértettől, és azzal fenyegette, hogy ha nem teljesíti követelését, baleset éri a családtagjait. 2018.11.27 09:18 MTI

A nyomozás adatai szerint a 30 éves kecskeméti Z-né M. Réka 2017. augusztus 26-án este – férfi álnéven – e-mailt küldött egy nőnek, amelyben azt írta, hogy amikor hétfőn reggel bemegy a munkahelyére – egy budapesti céghez –, utaljon át neki 30 millió forintot egy bankszámlára. Azt is pontosan megírta, hogy mikor kell felvenni vele a kapcsolatot, és ha bárkinek is szól erről, akkor baleset fogja érni a családtagjait.



A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, és azt is megállapították, hogy a nő az édesapja számítógépéről küldte a levelet, írja a police.hu. A budapesti nyomozók Z-né M. Rékát zsarolás bűntett kísérlet miatt 2017. október 12-én gyanúsítottként hallgatták ki, és a nő lakásán több adathordozót is lefoglaltak.



A nyomozás vizsgálati szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az illetékes ügyészségnek.