Bűnügy

Magával is végezni akart a brutális ózdi gyilkos - fotók a helyszínelésről

police.hu

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint családi tragédia történt Ózdon. Az elsődleges adatok szerint 2018. november 26-án 12 óra előtt egy 31 éves férfi késsel megszúrta 18 és 16 éves nevelt fiait, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen az életüket vesztették. A férfi megsebesítette 43 éves élettársát is, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba - írja a police.hu.



A bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható férfit, azonosítását követően a rendőrség elfogta, egyben a mentőszolgálat munkatársai őt is kórházba vitték, mivel saját magát is megsebesítette.



A férfi önmagával is végezni akart - erősítette meg a 24.hu-nak a Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.



"A kollégák jelenleg is helyszínelnek. Négyzetcentiméterről- négyzetcentiméterre átvizsgálnak mindent. Folyamatosan zajlik a tanúkutatás" - mondta el a lapnak Dobi Tamás.



A helyiek elmondása szerint a család csak bérelte azt a házat ahol a gyilkosság történt. Megtudtuk, hogy a halálra késelt kamaszok édesanyja olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítás után azonnali életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A brutális gyilkosságot elkövető férfit szintén megműtötték.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az ügyben.

