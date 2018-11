Pedofília

A kislány megbízott benne, ezért a nemi szervéről is küldött fotókat a férfinak

hirdetés

Vádat emelt az ügyészség egy Heves megyei fiatalemberrel szemben, aki meztelen fényképeket csalt ki az interneten egy kislánytól - jelentette a HavariaPress.



A vádlott 2017 júniusában ismerkedett meg a világhálón a tizenkettedik életévét be nem töltött sértettel. A csetelés során megállapodtak abban, hogy egy internet alapú telefonos alkalmazáson keresztül is kapcsolatba lépnek egymással. Ennek érdekében a kislány felvette a férfit egy ún. zárt csoportba, ahol tovább folytatták az ismerkedést és a beszélgetést.



A vádlott - valódi személyazonosságát leplezve - Dénes álnéven, 7. osztályos tanulóként tüntette fel magát, éppen azért, mert tisztában volt a sértett életkorával. Miután a kislány bizalmába férkőzött, a férfi azt kezdte firtatni, hogy beszélgetőpartnere mennyire ,,bevállalós", elárulja-e neki a rajta lévő alsónemű színét, illetve készítene-e arról felvételt. Amikor a kislány hajlandónak mutatkozott erre, a vádlott egyre tovább ment a kérések terén, míg végül a sértett nemi szervéről kért, majd kapott is fotókat.



A Füzesabonyi Járási Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja az egyébként büntetlen előéletű férfit, akivel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint arra is indítványt tett, hogy a bíróság rendelje el a pártfogó felügyeletét.



Az új büntetőeljárási törvényben is hangsúlyosan megjelenő áldozatvédelmi rendelkezéseket szem előtt tartva az ügyészség a vádiratában azt indítványozta, hogy tárgyalás tartása esetén a bíróság a kiskorú sértett és tanúk személyes megjelenésétől, valamint kihallgatástól tekintsen el, ehelyett vallomásaikat - anonimitásukat megőrizve - felolvasás útján tegye a bizonyítás részévé.