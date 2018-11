Bűnügy

98 tő kannabisz Domaszéken - videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást két szegedi férfi ellen. A nyomozás adatai szerint a 43 éves P. Csaba azzal kereste meg Sz. Istvánt, hogy két domaszéki tanyáján termesszenek marihuánát. A 61 éves férfi beleegyezett, így P. Csaba ott kannabisz-ültetvényt alakított ki. A rendelkezésre álló adatok szerint a 43 éves férfi nem csak a növények gondozását végezte, ő foglalkozott a leszüretelt anyag eladásával is, írja a police.hu.



A KR NNI munkatársai 2018. november 22-én délután éppen kábítószer értékesítése közben érték tetten a férfit szegedi lakása előtt. A nyomozók P. Csabát elfogták és kutatást tartottak otthonában, amelynek alkalmával több csomagban előre kiporciózott kábítószer-gyanús anyagot találtak, ahogyan ruházatából is három – növényi törmeléket tartalmazó – alufólia-csomag került elő.



A férfi elfogásával egyidejűleg a rendőrök intézkedés alá vonták Sz. Istvánt is. A férfi otthonában 350 gramm marihuánát találtak és foglaltak le a nyomozók. A KR NNI munkatársai a domaszéki tanyákon is kutatást tartottak. Az ingatlanokban kialakított drogültetvényen a botanikus szaktanácsadó 98 tő kannabisz növényt azonosított, a nyomozók pedig több kilogramm már leszüretelt, szárított növényi ágvégződést foglaltak le.



A rendőrök megállapították, hogy P. Csaba vásárlói körében fiatalkorú is volt, akinek több alkalommal is adott el kábítószert.



A két férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A bíróság 2018. november 24-én P. Csaba letartóztatását, Sz. Istvánnak pedig bűnügyi felügyeletét rendelte el.



A nyomozást a KR NNI szakértők bevonásával folytatja le.