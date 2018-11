Csalás

Veszélyes megoldással lopta a gázt és áramot egy férfi - videó

A gázt és az áramot is lopta egy férfi a házában, Debrecenben. Sőt, a gyanú szerint a fiával közösen az udvaron még marihuánát is termesztett. Az ezermester másoknak is segíthetett az áram és a gázlopásban, ráadásul nagyon veszélyes megoldást alkalmazott. Több évre börtönbe kerülhetnek.