Állatkínzás

Csak lelőttek egy farkast a Bükki Nemzeti Parkban

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy egész farkasfalkát fotóztak le a Bükkben. Ám a felvételt készítő hiába nem adta meg a helyet, nehogy vadászok lepjék el a környéket, csak kilőttek egy kifejlett európai szürke farkas hím példányt.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre 2018. október 8-án bukkant a tetemre Nagyvisnyó külterületén. Az állaton egyértelműen azonosítható lőtt seb volt. Az egyed, amelynek mozgáskörzetét már korábbról ismerték, valószínűleg pár évvel ezelőtt a Bükkben született. A farkas fokozottan védett faj, elpusztítása bűncselekmény. Az Igazgatóság természetkárosítás és állatkínzás megalapozott gyanúja miatt feljelentést tett a nyomozhatóságnál.

"Az elmúlt napokban sokakhoz eljutott a Bükki Nemzeti Park területén készült fotó híre, amelyen egy öttagú farkascsalád látható, a fotós véletlen szerencséjének köszönhetően. Munkatársaink évek óta folyamatosan nyomon követik jelenlétüket, melynek során hulladék- és szőrmintákat gyűjtöttünk be, genetikai vizsgálatokat végeztettünk és kameracsapdás felvételek sokaságát készítettük el. A család életéről, táplálkozási szokásairól, létszámának változásairól mindezek segítségével hasznos kutatási anyag gyűlt össze, amely segíthet a további védelmük megszervezésében és a tévhitek eloszlatásában is. A kép készítőjének, aki információkat is szolgáltatott a farkasokkal való találkozásról, ezúton is szeretnénk megköszönni az együttműködő hozzáállást és azt, hogy titokban tartja a konkrét helyszínt" - írta honlapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.