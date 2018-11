Csalás

Több mint 13 millió forintot vett fel teljesen jogosulatlanul - így

Mint ahogyan arról korábban a ma.hu is beszámolt, társadalombiztosítási juttatással való visszaélés miatt emelt vádat a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy győri nő ellen, mert húsz éven át felvette halott édesanyja nyugdíját.



A Blikk azt írja: amikor a szülő 1997 őszén meghalt, lánya ezt elhallgatta a nyugdíjfolyósító elől, sőt, 2001-ben még egy, a folyósításával kapcsolatos adatközlő lapot is kitöltött, amire édesanyja aláírását hamisította. Végül egy 2017 tavaszán indult, véletlenszerű hatósági egyeztetés buktatta le a csalót.



A nő a két évtized alatt 13 705 000 forintot vett fel jogosulatlanul. 4 805 000 forintot a nyugdíjfolyósító hatóság követelt vissza tőle, a maradék 8 901 000 forint elkobzására pedig az ügyészség tett indítványt.



Egy ügyvéd is megszólalt a lapnak, aki szerint nem egyedül a nő hibás:



"A postás felelősségét is kell vizsgálni ebben az esetben, hiszen vagy meghatalmazással tudjuk átvenni a nyugdíjunkat, vagy a személyi igazolványunk bemutatásával. Előfordulhat, hogy ezeket nem megfelelően ellenőrizték" – nyilatkozta dr. Kamarás Péter.