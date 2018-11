Baleset

A Honvédkórházban tartóztatták le a mozgásképtelen érdi gázolót

Az ittas férfi Érden gázolt halálra egy járókelőt, most a Honvédkórházban rendelték el a letartóztatását - írta meg a Blikk.



Ugyanis a helyszínen meghalt az a 83 éves helyi férfi, akit Érden gázolt el az autós a múlt héten. A jármű ezután ütközött egy kisbusszal is, amelynek vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett. A vétkes sofőr – aki alkohol és kábítószer befolyása alatt állt – jogosítványa még tavaly lejárt, kocsija pedig nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.



Most a bíróság elrendelte a 27 éves férfi letartóztatását, méghozzá a Honvédkórházban, mivel a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, s átmenetileg mozgásképtelen. A döntés ellen fellebbezett, így az egyelőre nem végleges, de végrahajtható.