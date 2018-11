Bűnügy

Tagadja bűnösségét a brutális várpalotai kettősgyilkosságot korábban beismerő férfi

A gyanú szerint a 40 éves berhidai férfi kivégezte volt barátnőjét, és kétéves fiát.

Annak ellenére, hogy elfogása után beismerő vallomást tett, B. Zsolt most mégis tagadja, hogy köze lenne a Várpalota melletti Boglyas-szőlőhegyen elkövetett kettős gyilkossághoz. A 40 éves berhidai férfit szeptember végén vették őrizetbe, a gyanú szerint kivégezte a volt barátnőjét és a kétéves kisfiát.



Polgár Péter, a férfi ügyvédje a 24.hu-nak azt mondta, védence azt követően döbbent rá, hogy nem ő követte el a gyilkosságokat miután beszélt a börtönpszichológussal.



"Miután letartóztatták az ügyfelemet, elég zavartnak tűnt. A beismerő vallomása is nagy vonalakban történt, a részletekről nem tudott beszélni. A napokban küldött egy nyolcoldalas levelet, amiben azt írta, hogy a börtönpszichológussal történt beszélgetése óta kezdtek el benne derengeni azok a dolgok, amik történtek aznap. Azt állítja, hogy ő csak felfedezte a holttesteket, és ezért tette a beismerő vallomást."



A férfi ügyvédje azt mondja, hogy az előzmények tükrében valóban hatalmas a mostani fordulat, ám őt nem érte teljesen váratlanul.



"Nekem már az elején is volt egy halvány megérzésem, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy a korábbi beismerő vallomásában állította. De annyira határozottnak tűnt, hogy nem vonhattam kétségbe az állításait. Azt pedig majd a nyomozó hatóságok fogják megállapítani, hogy mennyi valóságalapja van az általa most elmondottaknak – nyilatkozta az ügyvéd, hozzátéve, csak később lesznek meg az elmeorvosi, illetve az egyéb szakértői vizsgálatok.



Az ügyészség megtiltotta a letartóztatásban lévő védencének a kapcsolattartást az édesanyjával és a hozzátartozóival. Ez azt jelenti, hogy sem beszélőre nem mehetnek be B. Zsolthoz a hozzátartozók, sem pedig csomagot nem küldhetnek neki. A férfi ügyvédje szerint azonban a nyomozás érdekeire való hivatkozás nem megalapozott, mivel a gyanúsított édesanyját már korábban kihallgatták, a nevelőapját pedig holnap fogják.

A gyilkossággal gyanúsított berhidai férfit egy közúti ellenőrzés során kapcsolták le. Amikor a járőrök megállították, azt mondta, hogy tudja, miért keresik, és ő volt a tettes. B. Zsolt akkor azt állította, hogy az anyát és a kisfiát is megfojtotta, a fiút mellkason is szúrta, mielőtt végzett vele. Arra azonban nem tudott épkézláb magyarázatot adni, hogy miért követte el a gyilkosságokat. Akkor végig úgy beszélt kisfiúról és az édesanyjáról, mintha még élnének. Azt mondta, hogy filmszakadása volt, és nem tudja, miért tette.



B. Zsolt hozzátartozói nem észlelték semmi előjelét annak, hogy ilyesmire készülne. A gyilkosság után az édesanyja vitte haza Várpalotáról kocsival, de semmit nem mondott neki arról, hogy mi történt a házban. B. Zsoltot különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel is megvádolhatja az ügyészség, ebben az esetben akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyben eljáró bíró január elejéig hosszabbította meg a férfi letartóztatását.