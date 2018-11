Baleset

Éppen vacsoráztak, amikor a házba csapódott egy kamion

Családi házba csapódott egy ásványvizet szállító kamion csütörtök este Albertirsán, a sofőr megsérült - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Az épületben lakó két idős ember éppen vacsorázott, amikor a házba csapódott a kamion, de ki tudtak menekülni az utcára - közölte Csámpai Attila.



Ugyanakkor a becsapódó kamion több gázcsonkot is eltört, a tűz- és robbanásveszély miatt a környező családi házak lakóinak is el kell hagyniuk az otthonukat - tette hozzá.



Elmondta: a kamion a Somogyi Béla utcában először egy parkoló autónak ütközött, majd ezt követően a ház falát kidöntve az épületben állt meg.



Rakománya, az ásványvizes palackok leestek a raktérről, és szétszóródtak az úttesten, ezért a szakaszt a közúti forgalom elől is le kell zárni a műszaki mentés és a helyszínelés befejezéséig.



A sofőrt a tűzoltók szabadították ki az összeroncsolódott vezetőfülkéből, majd átadták a mentőknek - mondta Csámpai Attila.