Tragédia

Végül csak meghalt a szolnoki tömegbaleset után kómába esett mentőápoló

A szervezete több hónapos küzdelem után adta fel a harcot. Ketten azonnal meghaltak és sokan megsérültek, amikor busz ütközött mentőautóval június 27-én. 2018.11.13 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Meghalt a kórházban az a 44 éves, törökszentmiklósi mentőápoló, aki még június végén szenvedett súlyos sérüléseket egy mentőautó frontális ütközésekor Szolnokon. Ezzel háromra nőtt a baleset halálos áldozatainak száma. A hírt Kardos József, az Országos Mentőszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezető mentőtisztje tette közzé.



Mint arról a ma.hu is beszámolt, június 27-én este egy megkülönböztető jelzését használó mentőautó frontálisan ütközött egy utasokat szállító autóbusszal Szolnokon. Az esetkocsi vezetője és a beteg a helyszínen meghalt, a mentőápoló és mentőtiszt pedig súlyosan megsérült. Az autóbuszon utazók közül egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, húszan könnyebben sérültek meg.



A baleset után több ezer biztató üzenet érkezett az Országos Mentőszolgálathoz. Az elhunyt bajtársaktól pedig a mentősök július közepén szirénaszóval búcsúztak.



Az egyik mentőápoló szinte az egész testét érintően megsérült, több csontja eltört, koponyatörést is szenvedett. A baleset után a Honvéd kórház intenzív osztályára szállították, és több szakterület bevonásával műtötték meg. Júliusban az egyik rokona felhívást tett közzé azzal, hogy a mentőápolónak vérre van szüksége.



Kardos József elmondta: a mentőápoló már több hónapja kómában feküdt, november elején azonban a szervezete végleg feladta a küzdelmet.



A szintén súlyos sérüléseket szenvedett mentőtiszt állapota viszont javul, pár hónap múlva talán már dolgozni is tud.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset okozásának gyanúja miatt indított eljárást, de a nyomozást a sofőr halála miatt megszüntette.