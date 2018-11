Baleset

Videóra vette ámokfutását az isaszegi sofőr - megölt egy nőt

A felismerhetetlenségig roncsolódott két autó hétvégén az isaszegi balesetben. A kocsik úgy gyűrődtek össze a hatalmas erőktől, mintha papírdobozok lennének. Az ütközéstől B. Gabriella azonnal szörnyet halt. A másik autó sofőrje, B. R. állítólag jóval gyorsabban hajtott a megengedettnél. A Blikk úgy tudja, a férfi előzés közben áttért a szemközti sávba, ahol a nő közeledett, szabályosan. Egyébként ismert figurája a településnek, ahol él. Az ott lakók szerint imádja a sebességet, közösségi oldalára videókat is posztol



"A férfi egy ismert figurája a városnak, nem nagyon találnak itt olyan embert, aki ne tudná, kiről van szó. A barátaival majdnem minden hét végén itt száguldoznak, az emberek rettegnek, hogy mikor ütnek el valakit - árulta egy férfi.



B. R. valóban nemt titkolja, hogy szereti a sebességet, a szabályok pedig egyáltalán nem érdeklik. Közösségi oldalára több olyan videót is feltöltött, amelyen vezetés közben telefonál, vagy éppen élőben beszélget barátaival, egyik kezével a kormányt fogja, a másikkal pedig a készüléket. Az egyik posztjában azon nevetnek az ismerősével, aki a volán mögött ül, hogy mennyire berúgtak.



"Nem szabad elhinni a róla szóló pletykákat, az emberek irigyek, mert jó melója van, amiből rendesen megél. Kocsikkal foglalkozik, szerintem sokkal jobban vezet, mint egy átlagember" - vette védelmébe R.-t egyik ismerőse.



B. Gabriella a baleset előtt egy töltőállomáson tankolt, majd kifordult a főútra, ahol belecsapódott B. R. autója.



Az áldozat nemrég költözött a településre, négy kutyája is volt. Nagy állatvédő, a sajátjai mellett voltak befogadott uszkárjai is. A baleset idején ott volt két kutya is. Az egyik állat annyira megijedt, hogy elrohant, azóta is hiába keresik. A másik már jó kezekben van, egy állatklinikán gyógyítják.



"Szépen kérek mindenkit, hogy ha tud, segítsen Willow keresésében" - mondta a Blikknek az Uszkár Fajtamentés vezetője.



A rendőrség még vizsgálja a tragédia körülményeit.