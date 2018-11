Csalás

Börtönből telefonáló csalók ellen emelt vádat az ügyészség

Vádat emelt a Szeghalmi Járási ügyészség két férfi ellen, akik börtönben ülve, telefonon csaptak be 32 sértettet országszerte - közölte az ügyészség internetes oldalán szombaton.



A tájékoztatás szerint a 29 éves toldi és a 44 éves debreceni férfi tavaly szeptember 18. és november 26. között szabadságvesztés büntetését töltötte a Márianosztrai Fegyház és Börtönben, ahol többnyire azonos zárkában voltak elhelyezve. A férfiak tetszőlegesen kiválasztott embereket hívtak fel telefonon országszerte, magukat valamelyik mobiltelefon-szolgáltató munkatársának kiadva, hogy különböző ürügyekkel rávegyék a sértetteket, töltsék fel az általuk megadott SIM-kártyák egyenlegét.



Az ügyészség tájékoztatása szerint volt olyan sértett, akitől az előfizetéses szerződések migránsok miatti regisztrációja céljából kérték az utasítások végrehajtását, de olyan is volt, akinek azt állították, hogy az EU-s szabályok megváltozása miatt kell a telefonszámokat újraregisztrálni.



Más sértetteknek a SIM-kártya lejárati idejének vagy a szerződésnek a meghosszabbítása, "vonalváltás", az internet gyorsítása, a telefonszám megtartása, illetve a távközlési szolgáltató adategyeztetése miatt kellett a számsornak tűnő telefonszámokat sms-ben jóváhagyniuk.



A csalók a sértetteknek egyenként tízezer és negyvenezer forint közötti kárt okoztak, összesen pedig 655 ezer forinttal gazdagodtak.



A Szeghalmi Járási Ügyészség az egyik férfit 28 rendbeli, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével, míg társát négyrendbeli, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével és egyrendbeli kísérletével vádolja.



A járási ügyészség a vádiratában mindkét - egyébként visszaesőnek minősülő - vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt, valamint arra, hogy a bíróság tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, 155 ezer forintig rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást, és bírálja el a sértettek által bejelentett polgári jogi igényeit is.



Az eljárás a Szeghalmi Járásbíróság előtt folytatódik.