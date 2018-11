Lakat alatt

Elutasították a Dózsa György úti baleset gyanúsítottjának óvadékindítványát

A Budai Központi Kerületi Bíróság enyhébb bűnügyi felügyeletet és 7,5 millió forintos óvadékot állapított meg a Dózsa György úti baleset gyanúsítottjának ügyében. 2018.11.10

Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának enyhébb szabályok szerinti bűnügyi felügyeletére és óvadék megállapítására irányuló védői indítványt - tájékoztatta a törvényszék szombaton az MTI-t.



A törvényszék október 16-án közölte az MTI-vel, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság enyhébb bűnügyi felügyeletet és 7,5 millió forintos óvadékot állapított meg a Dózsa György úti baleset gyanúsítottjának ügyében.



Akkor azt írták: M. R. továbbra is megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2015-ben Budapesten, az Andrássy úton közúti veszélyeztetést követett el egy kerékpáros sérelmére, akit ezután még bántalmazott is. 2017. május 15-én pedig a Dózsa György úton a megengedett sebességet jelentősen meghaladva közlekedett, amikor összeütközött egy szabálytalanul elé beforduló másik gépjárművel. A balesetben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek. Kitértek arra is: "a gyanú szerint az is megállapítható, hogy 2017. május 15-ét megelőzően M. R. kábítószert fogyasztott, bár ez a vezetési képességére nem volt kihatással".

A törvényszék szombaton azt írta: az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a kényszerintézkedés általános feltételei a gyanúsított vonatkozásában fennállnak. Helyesen hivatkozott arra is, hogy a kihallgatása után újabb, szabadságvesztéssel büntetendő, szándékos bűncselekmény miatt eljárás indult. Akárcsak arra, hogy tekintettel a gyanúsított többszörösen büntetett előéletére és életvezetésére megalapozottan feltételezhető, hogy ha szabadlábon marad, újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.



A másodfokú bíróság álláspontja szerint azonban a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére az elsőfokú végzés rendelkezései még az óvadék alkalmazásával sem alkalmasak. Az elsőfokú végzésben meghatározott területen belül ugyanis a gyanúsított szabadon mozoghat és a jogkövetés saját elhatározásán alapul, ami az eljárás eddigi adatai alapján kétséges. A törvényszék szerint tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a vádlott önkéntes és a jövőre vonatkozó jogkövetését arra is alapozta, hogy az utóbbi hónapokban nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a szabályokat megszegte volna.



A törvényszék szerint az a tény, hogy a gyanúsított korábban a házi őrizet szabályait megszegte - ami miatt rendbírságot szabtak ki vele szemben - további kétségeket vet fel az önkéntes jogkövetését illetően.



A másodfokú bíróság rögzítette azt is, hogy bár az elsőfokú bíróság utal a gyanúsított személyi és vagyoni helyzetével arányos mértékű óvadék megállapítására, annak összege tekintetében nem vizsgálódott, a gyanúsított vagyoni helyzetét nem tárta fel és nem támasztotta alá. Így nem volt abban a helyzetben, hogy megalapozottan döntsön, milyen összegű óvadék letétele mellett alkalmazható enyhébb magatartási szabály.



A törvényszék mindezekre tekintettel megváltoztatta az elsőfokú bíróság 7,5 millió forint óvadékot és enyhébb bűnügyi felügyeletet elrendelő végzését, és elutasította a védőnek a bűnügyi felügyelet megszüntetésére, valamint óvadék megállapítására és enyhébb magatartási szabályok előírására vonatkozó indítványát.



A végzés jogerős - olvasható a közleményben.