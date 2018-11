Eltűnt

Beszállt egy sárga kocsiba, azóta senki sem látta

A Majson élő Papp Erikának múlt pénteken veszett nyoma, azóta semmit nem tudnak a 17 éves tinilányról - írja a Blikk.



A lány Bajáról indult el, a Tolna megyei Bátaszéken kellett volna másik buszra szállnia. Ehelyett azonban a telefonjáról üzenet érkezett egyik barátjának, mely szerint egy idős, benzinkutat kereső házaspár sárga autójába ült be, hogy útba igazítsa őket. Azt is leírta, hogy a kocsi "talán Volkswagen".



Az nem világos, hogy miért küldött ilyen részletes sms-t, hogy milyen színű autóba ül be, és az sem, hogy miért pont egy barátjának küldte el.



A lány telefonja egy ideig foglaltat jelzett, majd kikapcsolt.



A rendőrség átnézte a benzinkutak kamerafelvételeit, ám egyetlen sárga Volkswagent sem találtak. A lány családja több hívást is kapott az autóval kapcsolatban, ám egyik sem vezetett eredményre.



Családja szerint Erika sosem tűnt el otthonról, és még sosem fordult elő, hogy hosszabb ideig ne adott volna hírt magáról.



A Baranya megyei rendőrség továbbra is keresi, úgy tudni, a lány rózsaszín nadrágban és egy együttest ábrázoló pólóban volt aznap, fekete tornazsák volt nála.